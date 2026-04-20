“Дружба” в обмін на гроші: Зеленський назвав умови запуску нафтопроводу

Зеленський озвучив позицію щодо російської нафти і інтеграції до ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив про «вікно можливостей» для України та Європейського Союзу, а також прокоментував ситуацію з нафтопроводом «Дружба» і очікування від партнерів.

Про це йшлося під час інтерв’ю Зеленського в межах телемарафону «Єдині новини».

За словами глави держави, нинішній момент є важливим для просування євроінтеграційних процесів.

«Це вікно можливостей для України, для країн Європейського Союзу», — сказав він.

Нафтопровід «Дружба» запрацює до кінця квітня

Президент торкнувся питання роботи нафтопроводу «Дружба», яке, за його словами, залишається чутливим.

«Знаю, є болюче питання для нас — нафтопровід „Дружба“. Коли він запрацює? До кінця квітня він буде готовий працювати. Я знаю свою позицію: я не підтримую продаж російської нафти», — зазначив він.

Президент також наголосив на необхідності виконання домовленостей усіма сторонами, зокрема щодо пошуку альтернативних джерел енергії.

«Я знаю, що для угорців це принципова умова. Німеччина та інші країни ЄС також наголошують. Ми домовлялися, що це має працювати, але за цей час повинні бути підготовлені альтернативні джерела», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна виконує свої зобов’язання і очікує того ж від партнерів.

«Тому ми зі свого боку виконуємо те, що пообіцяли до кінця квітня. Угорці, я думаю, також виконають свої зобов’язання і розблокують 90 мільярдів», — додав він.

Позиція щодо інтеграції України до ЄС

Також Зеленський закликав Європейський Союз активізувати процес переговорів щодо членства України.

«Європейський Союз має виконати те, що пообіцяв. Домовитися з угорцями, з новими урядами, з іншими партнерами. Україна все зробила — відкривайте нам перший кластер і рухаймося далі крок за кроком, без зволікань», — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що відкриття переговорних кластерів є ключовим етапом на шляху до членства України до ЄС.

Нагадаємо, майбутній прем’єр Угорщини, закликав українського президента Володимира Зеленського відкрити нафтопровід «Дружба». Петер Мадяр наголосив, що це питання не має ставати інструментом тиску.

Зазначимо, що трубопровідом «Дружба» транспортується російська нафта до Центральної Європи. Він не працює від січня 2026 року, внаслідок удару російського БпЛА.

Раніше в Угорщині заявили, що розблокують кредит ЄС на 90 млрд євро після відновлення постачання нафти через «Дружбу»: «немає нафти — немає грошей».