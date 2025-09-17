Зеленський назвав цілі російських ударів в Україні та пообіцяв відповідь

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Російська терористична армія продовжить завдавати ударів по енергетичних та залізничних об’єктах України. У такий спосіб Кремль сподівається спровокувати вибух суспільного невдоволення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Єврокомісії Робертою Мецолою.

«Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об’єктах, особливо по нашій енергетиці і по залізничних об’єкта… Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло», — сказав він.

При цьому український президент додав, що під час російських атак гинуть мирні люди.

«Тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного вибуху… Ми це вже бачимо», — зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що українські Сили оборони завдавали і будуть завдавати ударів у відповідь.

«Я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці, і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав», — наголосив він.

Глава держави заявив, що у росіян також будуть проблеми з енергетикою зимою, адже вже зараз там є черги на АЗС після ударів по нафтопереробних підприємствах держави-агресорки.

Нагадаємо, від липня цього року російська армія посилила атаки на ключові вузлові залізничні станції України.

У ніч проти 17 вересня Росія завдала комплексного удару по залізничній інфраструктурі. Внаслідок знеструмлення на Дніпровському напрямку.