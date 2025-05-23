Зеленський назвав тих, хто поповнює обмінний фонд для повернення українців з полону

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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У день, коли розпочався найбільший обмін полоненими від початку війни, президент України Володимир Зеленський подякував тим, хто поповнює обмінний фонд і допомагає повертати українців з російського полону.

Про це він говорив під час свого звернення у п’ятницю, 23 травня.

Сьогоднішній масштабний обмін, в результаті якого додому повернулося 390 українців, український лідер назвав єдиним значимим результатом зустрічі в Туреччині.

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«Усе інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей — це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх», — пообіцяв президент.

Володимир Зеленський повідомив, що в суботу та неділю масштабний обмін у форматі «1000 на 1000» буде продовжено, і подякував усій українській команді, яка була залучена до повернення українців з полону.

«І обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів», — наголосив він.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров назвав єдиний критерій, за яким формувалися списки для масштабного обміну «1000 на 1000».

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