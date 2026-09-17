Зеленський назвав умову, яка може змусити Росію закінчити війну

Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту, пов’язаного із сенатором Ліндсі Гремом, відбулося на тлі чергової російської атаки по Україні.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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За словами президента, цієї ночі російські війська застосували балістичні та інші ракети, а також ударні безпілотники. Під ударом знову опинилася цивільна інфраструктура.

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«Символічно, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами й дронами проти України», — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що внаслідок атаки пошкодження зафіксували у восьми регіонах. Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Сумщині та Одещині. У Києві та Одесі були влучання по житлових будинках.

Внаслідок російської атаки поранення отримали понад десять людей, серед них — діти. Частину постраждалих госпіталізували. У низці громад виникли пожежі.

Зеленський наголосив, що нові санкції проти Росії можуть стати важливим інструментом для посилення тиску на Кремль.

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«Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, — це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир», — заявив президент.

За його словами, санкційний тиск має бути достатньо потужним, аби дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів щодо завершення війни дали результат.

Президент подякував членам Палати представників і Сенату США, а також лідерам Конгресу за підтримку законопроєкту.

«Росії потрібно закінчувати цю свою війну», — наголосив Зеленський.

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Санкції проти Росії

Нагадаємо, конгрес США схвалив новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на в’їзд до США для Володимира Путіна та низки російських військових чиновників, а також замороження їхніх активів. Обмеження також спрямовані проти російського «тіньового флоту» та банків, а президент США Дональд Трамп може отримати повноваження запроваджувати мита до 500% на російський імпорт і до 100% — для товарів із Китаю та Індії. Законопроєкт, названий на честь сенатора Ліндсі Грема, Трамп пообіцяв підписати.

Палата представників Конгресу США остаточно схвалила законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану, який передбачає, зокрема, обмеження щодо російських посадовців, банків і «тіньового флоту». Документ також дає президенту США Дональду Трампу повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоресурси або допомагають Москві обходити санкції.

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