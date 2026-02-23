ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1416
1 хв

Зеленський назвав умову відмови від мобілізації в Україні

Зеленський прокоментував можливість переведення української армії з мобілізації на контракти.

Марія Бойко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може відмовитись від мобілізації та перевести армію на контракти за умови належного фінансування.

Про це він сказав у розмові з BBC.

Президент зазначив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти за умови достатнього фінансування. Він наголосив, що у цьому може допомогти ЄС.

«Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію — або коли ми переведемо нашу армію — з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів», — пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що мобілізація в Україні найближчим часом може зазнати певних серйозних змін.

1416
