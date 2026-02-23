- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1416
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський назвав умову відмови від мобілізації в Україні
Зеленський прокоментував можливість переведення української армії з мобілізації на контракти.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може відмовитись від мобілізації та перевести армію на контракти за умови належного фінансування.
Про це він сказав у розмові з BBC.
Президент зазначив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти за умови достатнього фінансування. Він наголосив, що у цьому може допомогти ЄС.
«Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію — або коли ми переведемо нашу армію — з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів», — пояснив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що мобілізація в Україні найближчим часом може зазнати певних серйозних змін.