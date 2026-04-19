Зеленський назвав умови для нового масштабного наступу РФ: що для нього потрібно

Зеленський попередив про ймовірний удар РФ по країнах Балтії

Реклама

Для того, щоб Росія могла піти у великий наступ на фронті, їй доведеться провести мобілізацію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

«Для чого робити мобілізацію таку велику? Варіант А — для того, щоб повторити наступ, великий наступ на Україну. Варіант Б — для того, щоб менше витрат і менше зусиль. І зробити паралельний наступ туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил», — сказав він.

Реклама

Глава держави не виключає, що таким місцем, де потрібно менше військ, стануть країни Балтії.

«Чому? Тому що та чи інша держава, наприклад, Балтії, не готова до сильного протистояння. Через те, що вони маленькі, а не через те, що вони не сміливі, а „русскі“ сміливі», — сказав Зеленський.

На його думку, у росіян є план провести мобілізацію, і саме для того в РФ блокують інтернет — щоб уникнути бунтів. А куди вже Путін надумає наступати — Зеленський вважає, що у ворога є кілька варіантів.

«І тут питання, він (Путін — ред.) дивиться, а що відбувається з країнами НАТО. І думаю, що вибір саме через це. Чи будуть вони підключатись, чи не будуть», — зауважив Зеленський.

Реклама

Він закликав країни НАТО об’єднуватись і відповідати на агресію РФ.

«У країн НАТО немає виходу. Бо інакше не буде НАТО. Їм потрібно об’єднуватися і відповідати на те, що може зробити Путін. А інакше не буде в них союзу просто більше», — заявив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський назвав два «непопулярні рішення», до яких Кремль готує росіян, запроваджуючи тотальну цензуру. Також він попередив, що весна-літо 2026 року будуть ключовими і надзвичайно складними для України — як на фронті, так і на дипломатичній арені.