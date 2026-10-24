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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1363
Час на прочитання
1 хв

Зеленський назвав умови закінчення війни, блекаут в окупованому Криму: головні новини ночі 24 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Путін

Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 жовтня 2026 року:

  • Зеленський готовий заморозити війну по лінії фронту, але назвав умову, на яку Україна не піде Читати далі –>

  • «Мабуть, варто зробити це негайно»: Трамп заговорив про новий спосіб зупинити війну в Україні Читати далі –>

  • Окупований Крим занурився в повний блекаут після атаки дронів Читати далі –>

  • «Ні, Ілоне»: Сікорський різко відповів Маску на закиди про «відмивання» грошей в Україні Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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