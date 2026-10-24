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Зеленський назвав умови закінчення війни, блекаут в окупованому Криму: головні новини ночі 24 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 жовтня 2026 року:
Зеленський готовий заморозити війну по лінії фронту, але назвав умову, на яку Україна не піде Читати далі –>
«Мабуть, варто зробити це негайно»: Трамп заговорив про новий спосіб зупинити війну в Україні Читати далі –>
Окупований Крим занурився в повний блекаут після атаки дронів Читати далі –>
«Ні, Ілоне»: Сікорський різко відповів Маску на закиди про «відмивання» грошей в Україні Читати далі –>
Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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