Зеленський назвав умови закінчення війни, блекаут в окупованому Криму: головні новини ночі 24 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 жовтня 2026 року:

Зеленський готовий заморозити війну по лінії фронту, але назвав умову, на яку Україна не піде Читати далі –>

«Мабуть, варто зробити це негайно»: Трамп заговорив про новий спосіб зупинити війну в Україні Читати далі –>

Окупований Крим занурився в повний блекаут після атаки дронів Читати далі –>

«Ні, Ілоне»: Сікорський різко відповів Маску на закиди про «відмивання» грошей в Україні Читати далі –>