Зеленський назвав термінові законопроєкти тижня: серед них ініціативи щодо СБУ та ОЕСР

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про повернення обов’язкового декларування для співробітників Служби безпеки України. Документ має стати частиною антикорупційного порядку денного парламенту.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні 9 листопада, коментуючи роботу Верховної Ради цього тижня.

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За словами Зеленського, депутати мають розглянути низку важливих законодавчих ініціатив, які стосуються європейської інтеграції, фінансування України та боротьби з корупцією.

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«Цей тиждень в Україні — пленарний. В порядку денному важливі законопроєкти, які мають значення для європейської інтеграції України, для фінансування нашої держави і для боротьби з корупцією», — заявив президент.

Зеленський також згадав про власний законопроєкт, який стосується приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

«Це група найбільш сильних економічно і соціально країн, і Україні треба бути партнером саме з такими державами і мати саме такі принципи», — пояснив глава держави.

Президент також закликав народних депутатів підтримати законодавчі ініціативи, винесені на порядок денний цього тижня.

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«Я прошу парламентарів бути результативними і підтримати законопроєкти, які є на цей тиждень», — наголосив Зеленський.

Зміни правил для СБУ: що відомо

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який змінює правила призначення і звільнення голови СБУ та посилює контроль за призначенням керівництва спецслужби для того, щоби привести законодавство у відповідність до Конституції України.

Також президент Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення в СБУ. Зеленський заявив про майбутні кадрові рішення у Службі безпеки України на тлі скандальних подій цього тижня. Йдеться про про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген».

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