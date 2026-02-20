- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 208
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський назвав єдиний компроміс, на який піде Україна
Україна готова до реальних компромісів, а не отримувати «знову і знову» ультиматуми від РФ, яка є агресором.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові Kyodo News.
«Саме тому вже нашим компромісом є те, що ми говоримо з агресором про компроміси. „Стоїмо там, де стоїмо“ — це великий компроміс. Вони захопили майже 20% нашої території. Ии готові говорити про мир зараз на основі принципу „стоїмо там, де стоїмо“. Це великий компроміс», — наголосив глава держави.