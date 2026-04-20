Зеленський не хоче "здавати" Донбас попри вимоги США та РФ: що буде потім

Стратегічний програш: Зеленський про наслідки відступу з Донбасу / © Associated Press

Реклама

Вихід Сил оборони з Донбасу, як цього вимагає Росія, стане стратегічним програшем для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю, яке транслював телемарафон «Єдині новини».

Він наголосив на важливості довготривалого припинення вогню на фронті, яке, на його думку, може стати однієї з форм припинення війни, а далі перейти до дипломатичних кроків.

Реклама

«Але якщо одна умова — лише вийти з Донбасу. Розумієте, це має вигляд, як без нас домовилися. Безпекове питання №1. Ми виходимо з Донбасу. Вони так хочуть. Так, з Донецької області. У нас ще є частина Луганської області. Вона маленька, проте. Вони хочуть, щоб ми вийшли з Луганської та Донецької областей», — сказав Зеленський.

Президент переконаний, що вихід з Донбасу стратегічно стане програшем для ЗСУ, адже там побудовані фортифікаційні споруди та захисні лінії, тому Україна точно стане слабкішою.

За його словами, американські партнери своєю чергою дають сигнал, що можна побудувати нові укріплення.

«Можна, але це час. А для чого? Вони готові давати гроші. А для чого нам це робити? Урбанізована зона однаково сильніша, ніж будь-які лінії ви побудуєте в полі. Питання урбанізованої зони. Питання — 200 тисяч людей там живе. Питання — ми робимо крок назад, послаблюємо морально нашу армію. Питання, скільки людей там загинуло вже», — пояснює Зеленський.

Реклама

Потенційний вихід з Донбасу він назвав безвідповідальним кроком на сьогодні.

«Які гарантії безпеки Україні дають? Дивіться, якщо там немає на контактній лінії присутності партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знову не почати наступ? Ну чому просто? Я просто не розумію чому? Я причин не бачу. Що їх обмежуватиме? Що? США кажуть: наприклад, президент Трамп. Президент Трамп — (буде на посаді — Ред.) два з половиною роки. А що потім робитимемо?» — підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський різко розкритикував ідеї щодо територіальних компромісів із Росією.

За його словами, переговори наразі не дають результатів, бо РФ замість конструктивного діалогу висуває ультиматуми. Президент також підтвердив, що Україна може отримати гарантії безпеки від США лише за умови виведення військ із Донбасу.