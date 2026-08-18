Зеленський не представить у Раді кандидатів на очільників Міноборони та МЗС: хто доповідатиме

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський не представлятиме особисто кандидатуру на посаду міністра оборони під час пленарного засідання Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, оприлюднивши відповідний документ.

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За його інформацією, доповідати щодо цього кадрового рішення в парламенті уповноважили представницю глави держави Галину Михайлюк.

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Ярослав Железняк звернув увагу на зміну звичної процедури, зауваживши, що президент особисто не представлятиме й кандидатуру очільника Міністерства закордонних справ, хоча раніше під час призначень керівників цих відомств глава держави виступав у Раді особисто.

Скриншот документу / © Ярослав Железняк / Facebook

Призначення нових міністрів оборони та МЗС — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги — на очільника МЗС. Цю інформацію підтвердив голова парламенту Руслан Стефанчук. Депутати розглянуть ці призначення найближчим часом за стандартною процедурою.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський планував внести до Ради кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги на посади міністрів оборони та закордонних справ.

Тому 18 серпня нардепи не голосували за очільників цих відомств після перерви в засіданні. Голосування не відбулося через те, що президент на той момент ще не вніс відповідні подання до Ради.

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