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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2113
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Зеленський не поїде на конференцію до Польщі: в уряді розповіли, хто очолить делегацію

Зеленський не братиме участі в конференції у Гданську.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський / © Associated Press

Керівниця Кабміну Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську.

Про це заявила прем’єр-міністерка.

До складу команди на URC-2026 увійдуть представники бізнесу і громад, керівники державних компаній, члени уряду та парламентарі.

«Перед командою стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України, розширять економічне співробітництво з партнерами. Україна налаштована на конструктивне та взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання», — наголосила Свириденко.

За її словами, очікується підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення енергетики України.

Як повідомлялося, президента Польщі Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України. Речник польського уряду Адам Шлапка наголосив, що це захід урядового рівня. Саме тому в ньому не мають брати участі президенти країн.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2113
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