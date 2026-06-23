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Зеленський не поїде на конференцію до Польщі: в уряді розповіли, хто очолить делегацію
Зеленський не братиме участі в конференції у Гданську.
Керівниця Кабміну Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську.
Про це заявила прем’єр-міністерка.
До складу команди на URC-2026 увійдуть представники бізнесу і громад, керівники державних компаній, члени уряду та парламентарі.
«Перед командою стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України, розширять економічне співробітництво з партнерами. Україна налаштована на конструктивне та взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання», — наголосила Свириденко.
За її словами, очікується підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення енергетики України.
Як повідомлялося, президента Польщі Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України. Речник польського уряду Адам Шлапка наголосив, що це захід урядового рівня. Саме тому в ньому не мають брати участі президенти країн.