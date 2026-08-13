Зеленський незадоволений роботою Андрія Пишного, в Нацбанку назрівають зміни - Bloomberg

Голова НБУ Андрій Пишний

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Напруга між Офісом президента та Національним банком України продовжує зростати через жорсткі вимоги міжнародних кредиторів. Президент Володимир Зеленський розчарований тим, що Андрій Пишний нібито більше відстоює інтереси Міжнародного валютного фонду, ніж потреби української економіки у стані війни.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на власні анонімні джерела в українській владі.

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Невдоволення через політику МВФ та податки

За даними видання, МВФ неабияк дратує українського президента своїми вимогами щодо непопулярних економічних кроків в обмін на життєво необхідні кредити. На тлі цього прихильність Андрія Пишного до позиції вашингтонських партнерів стала головною причиною невдоволення глави держави.

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Напруженість між Зеленським та МВФ почала зростати ще минулої зими, коли фонд затвердив масштабну програму кредитування. Вона вимагала від уряду ключових зобов’язань, зокрема різкого підвищення податків, що викликало шквал критики як серед звичайних українців, так і серед депутатів.

Тоді Зеленський не приховував свого гніву через такі болючі поступки кредиторам і звинуватив у цьому кількох високопосадовців, зокрема міністра фінансів Сергія Марченка та колишнього віцепрем’єра Тараса Качку (якого звільнили минулого місяця під час перестановок в уряді). Згодом МВФ відклав частину своїх вимог, але під час останнього перегляду програми наполегливо наголосив на необхідності збереження повної незалежності Нацбанку.

Підозри в політичних амбіціях

Окрім економічних розбіжностей, Зеленського серйозно дратує надмірна публічність голови Нацбанку. В ОПУ вважають, що активність Пишного в соціальних мережах та постійне афішування зустрічей із західними донорами більше личать політику, аніж технократичному керівнику фінансового регулятора.

Пишний дійсно має серйозне політичне минуле: свого часу він був заступником секретаря РНБО за часів Віктора Ющенка та брав активну участь у Революції Гідності у 2014 році. Його колишні зв’язки з екскерівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, який пішов у відставку наприкінці минулого року через корупційне розслідування, також додають ситуації напруженості.

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Окрім того, невдоволення посадовців викликає і жорстка монетарна політика НБУ. Минулого місяця Нацбанк здивував ринки, несподівано підвищивши облікову ставку вперше з березня минулого року через стрімку інфляцію, хоча раніше Пишний обіцяв тримати її на рівні 15% аж до другого кварталу 2027 року. У самому Національному банку категорично спростовують будь-які звинувачення в неефективності та запевняють, що кредитування економіки зараз зростає найшвидшими темпами за останні 17 років.

«Протягом чотирьох років повномасштабної війни НБУ довів свою ефективність за всіма напрямами: забезпечення цінової стабільності, підтримання стабільного валютного ринку та довіри до національної валюти, а також безперебійного функціонування банківської системи», — йдеться в офіційній заяві Нацбанку.

Хто може замінити Андрія Пишного

Попри відверте невдоволення, Володимир Зеленський поки не планує звільняти Андрія Пишного. По-перше, українське законодавство надійно захищає керівника НБУ, і для його відставки потрібні дуже вагомі юридичні підстави (термін Пишного закінчується лише у 2029 році). По-друге, президент просто не бачить сильних кандидатів, які могли б перейняти керівництво регулятором у такий складний час.

Проте кулуарні розмови про можливих наступників уже точаться. За словами джерел видання, голова пропрезидентської фракції у парламенті Давид Арахамія активно просуває на цю посаду нардепа Данила Гетманцева. Ще одним потенційним претендентом розглядають першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

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Ситуація ускладнюється тим, що попередник Пишного, Кирило Шевченко, також залишив посаду зі скандалом. Він скаржився на майже два роки шаленого політичного тиску, а згодом виїхав з країни через звинувачення в розкраданні коштів, назвавши відкриту справу політично мотивованою. Тому будь-які різкі кадрові рухи в Нацбанку сьогодні можуть викликати серйозне занепокоєння серед західних партнерів України.

Нагадаємо, парламентарі публічно викликають на килим керівника Національного банку країни Андрія Пишного. Питань до очільника НБУ накопичилося критично багато, і експерти вже навіть пророкують йому відставку. А приводом став той ганебний факт, що прізвище Пишний фігурує в найбільшому корупційному скандалі року.

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