Укрaїнa
1547
Зеленський незадоволений ефективністю збиття "Шахедів" і погрожує "висновками"

Зеленський окремо з’ясовував з новим міністром оборони Михайлом Федоровим, чому так мало збивають «Шахедів».

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський назвав незадовільною роботу Повітряних сил по ліквідації «Шахедів» і пригрозив відповідними висновками.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 20 січня.

«Робота Повітряних сил по „Шахедах“ незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно — мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою», — заявив президент.

Зеленський заявив, що окремо розібрав цю ситуацію з міністром оборони Федоровим і пообіцяв, що «висновки будуть».

Президент також розповів, що провів селекторну нараду по ситуації в регіонах. За його словами, найскладніше — в Києві, бо вранці були влучання «шахедів» по об’єкту енергетики в області.

Нагадаємо, що в Україні призначено людину, відповідальну за збиття «Шахедів». Це — Павло Єлізаров, який став заступником командувача Повітряних сил.

