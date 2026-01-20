- Дата публікації
Зеленський незадоволений ефективністю збиття "Шахедів" і погрожує "висновками"
Зеленський окремо з’ясовував з новим міністром оборони Михайлом Федоровим, чому так мало збивають «Шахедів».
Президент Володимир Зеленський назвав незадовільною роботу Повітряних сил по ліквідації «Шахедів» і пригрозив відповідними висновками.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 20 січня.
«Робота Повітряних сил по „Шахедах“ незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно — мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою», — заявив президент.
Зеленський заявив, що окремо розібрав цю ситуацію з міністром оборони Федоровим і пообіцяв, що «висновки будуть».
Президент також розповів, що провів селекторну нараду по ситуації в регіонах. За його словами, найскладніше — в Києві, бо вранці були влучання «шахедів» по об’єкту енергетики в області.
Нагадаємо, що в Україні призначено людину, відповідальну за збиття «Шахедів». Це — Павло Єлізаров, який став заступником командувача Повітряних сил.