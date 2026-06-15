Зеленський обговорив з Трампом переговори з Путіним: про що домовилися

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Україна обговорила з Дональдом Трампом ідею зустрічі з Володимиром Путіним у США. Формат продумали спеціально так, щоб російському лідеру було дуже важко відмовитися.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зустріч Трампа з Зеленським — про що домовилися

За його словами, попередні спроби організувати переговори з метою завершення війни не принесли результату через позицію Кремля. Зокрема, Росія відхилила пропозиції зустрітися в будь-якій іншій локації. Також Путін відмовився від переговорів на полях саміту G7 за участю демократичних країн, що обговорювалося зі США та Францією.

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«Ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск», — зауважив Зеленський.

Повний перелік умов та деталі переговорного процесу щодо зустрічі у США наразі не розголошуються. Зеленський підкреслив, що попередня позиція Путіна демонструвала небажання ухвалювати реальні рішення для припинення бойових дій.

Саміт G7 — останні новини

Нагадаємо, російська сторона досі не надала чіткої відповіді на передану через посередників пропозицію провести переговори між Володимиром Зеленським і Путіним за участі лідерів США, країн ЄС, Канади та Японії.

Варто додати, у Франції стартує саміт G7. Лідери країн обговорять підтримку України, безпеку на Близькому Сході та шляхи покращення світової економіки.

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Також саміт G7 проводиться 15–17 червня у французькому Евіані.

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