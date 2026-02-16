ТСН у соціальних мережах

Зеленський обіцяє чистки в СБУ: що відомо

Зеленський доручив Покладу очистити СБУ від тих, хто працює не на Україну

Володимир Зеленський і Олександр Поклад

Володимир Зеленський і Олександр Поклад / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови СБУ Олександрові Покладу займається очищенням Служби безпеки.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Сьогодні, 16 лютого, Зеленський заслухав доповідь Олександра Поклада «щодо протидії планам ворога проти нашої країни».

«Доручив Олександру зайнятися питанням очищення Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки. Очікую результатів», — зазначив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків голови СБУ.

Першим заступником Голови СБУ було призначено Олександра Поклада. Що про нього відомо, йдеться у цій статті.

