Зеленський обіцяє чистки в СБУ: що відомо
Зеленський доручив Покладу очистити СБУ від тих, хто працює не на Україну
Президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови СБУ Олександрові Покладу займається очищенням Служби безпеки.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Сьогодні, 16 лютого, Зеленський заслухав доповідь Олександра Поклада «щодо протидії планам ворога проти нашої країни».
«Доручив Олександру зайнятися питанням очищення Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки. Очікую результатів», — зазначив президент.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків голови СБУ.
Першим заступником Голови СБУ було призначено Олександра Поклада. Що про нього відомо, йдеться у цій статті.