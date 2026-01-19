Зеленський обіцяє змінити стратегію знищення "Шахедів"

Енергетичний селектор

В Україні будуть змінювати стратегію протидії російським ударам «Шахедами».

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо ситуації в енергетиці.

Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів Зеленському щодо системи протидії «Шахедам». За словами президента, Повітряні сили разом із новим міністром оборони Михайлом Федоровим реалізують трансформацію цієї системи. Також Федоров доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів.

«Визначені обсяги постачання будуть дотримані», — запевнив Зеленський

Президент зазначив регіони, де ситуація в енергетиці найскладніша. Це Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпропетровщини — Дніпро, Кривий Ріг, а також Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область.

Для Києва залучено додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники «Укрзалізниці» та інших державних компаній, запевнив глава держави.

