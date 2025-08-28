Зеленський обурений через дії Угорщини щодо "Мадяра": що сказав

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини на в’їзд командиру Сил безпілотник систем Роберту «Мадяру» Бровді. За словами українського лідера, це викликає обурення.

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

В Україні продовжують ліквідацію наслідків однієї з найбільш масштабних терористичних атак РФ. У цей час угорські посадовці намагаються «виставити чорне білим» та перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Як наголосив лідер держави, ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії. Натомість єдиний, хто відкинув їх, — це Росія.

«На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини», — зазначив Зеленський.

При цьому, додає він, щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Щобільше, угорські посадовці намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні. І це за те, що вони захищають свою державу та людей.

«Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно», — зазначи він.

Нагадаємо, Угорщина заборонила в’їзд командиру української військової частини, яка завдала удару по нафтопроводу «Дружба». Йдеться про командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді.

Влада заявила, що «це був напад на суверенітет Угорщини, який ставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини. Як стверджує голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, „Україна має отримати за це наслідки“.

Андрій Сибіга назвав заяву Петера Сіярто «безсоромною» в день, коли внаслідок російських ударів в Україні загинули люди. У відповідь Київ вживе дзеркальних заходів щодо Угорщини.

«Як безсоромно публікувати таке після жорстокого нападу терористичної держави Росії. Петре, якщо російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина перебуває на неправильному боці історії. Ми будемо діяти дзеркально», — відреагував Сибіга на допис Сіярто.