Зеленський оголосив про новий етап ударів по Росії: відстань по прямій — понад 1500 км

Наслідки ударів БпЛА по Росії

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни. Він наголосив, що дистанція зараз — 1500 кілометрів, і вона збільшуватиметься.

Про це Зеленський написав у Telegram.

«Вдячний хлопцям із СБУ за влучність», — зазначив президент.

Реклама

За його словами, наразі відстань по прямій становить понад 1500 км.

«Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту», — зазначив український лідер.

Він додає, що результати очевидні для всіх.

«Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві. Слава Україні!» — резюмував глава держави.

Реклама

Як ми писали, низку регіонів РФ зранку 29 квітня накрила потужна «бавовна». Попередньо, в Орську Оренбурзької області атаковано НПЗ. А у Пермі після нальоту БпЛА, попередньо, горить «Транснефть».

Раніше стало відомо, що після атаки безпілотників у Туапсе продовжує палати НПЗ. Діє режим надзвичайної ситуації. Розливання нафти вдалося локалізувати, однак ліквідація наслідків триває, а сам НПЗ продовжував горіти. Понад 30 вулиць залишилися без води, кілька з них евакуйовано, також зберігається загроза забруднення Чорного моря.

Новини партнерів