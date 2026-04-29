Зеленський оголосив про новий етап ударів по Росії: відстань по прямій — понад 1500 км
Зеленський високо оцінив ефективність українських ударів по військових об’єктах РФ.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни. Він наголосив, що дистанція зараз — 1500 кілометрів, і вона збільшуватиметься.
Про це Зеленський написав у Telegram.
«Вдячний хлопцям із СБУ за влучність», — зазначив президент.
За його словами, наразі відстань по прямій становить понад 1500 км.
«Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту», — зазначив український лідер.
Він додає, що результати очевидні для всіх.
«Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві. Слава Україні!» — резюмував глава держави.
Удари по Росії — останні новини
Як ми писали, низку регіонів РФ зранку 29 квітня накрила потужна «бавовна». Попередньо, в Орську Оренбурзької області атаковано НПЗ. А у Пермі після нальоту БпЛА, попередньо, горить «Транснефть».
Раніше стало відомо, що після атаки безпілотників у Туапсе продовжує палати НПЗ. Діє режим надзвичайної ситуації. Розливання нафти вдалося локалізувати, однак ліквідація наслідків триває, а сам НПЗ продовжував горіти. Понад 30 вулиць залишилися без води, кілька з них евакуйовано, також зберігається загроза забруднення Чорного моря.