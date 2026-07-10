Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабні зміни у штурмових військах та підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування. За його словами, нове формування має поєднати штурмові підрозділи, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативних дій на фронті.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні 10 липня.

У штурмових військах проведуть трансформацію

Президент заявив, що у штурмових військах накопичилося чимало проблем, які потребують вирішення, зокрема щодо ставлення до військовослужбовців.

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«Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни», — сказав Зеленський.

Створено Об’єднані сили швидкого реагування

За словами президента, він уже підписав указ про створення нового компонента Збройних сил України.

«Сьогодні я підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна», — зазначив глава держави.

Зеленський визначив командувача нових сил

Президент також повідомив, що командувачем Об’єднаних сил швидкого реагування стане Герой України, бригадний генерал Дмитро Волошин, який нині командує 8-м корпусом Десантно-штурмових військ.

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«Командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку», — заявив Зеленський.

Президент не уточнив, коли саме новостворені Об’єднані сили швидкого реагування почнуть виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна збільшує видатки на оборону та підвищує зарплати військовим.

Фінансування зросте на 1,56 трлн грн завдяки міжнародній допомозі та програмі Ukraine Facility.

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