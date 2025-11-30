ТСН у соціальних мережах

Зеленський оголосив про санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла"

Санкції спрямовані на зменшення можливості РФ продовжувати війну проти України.

Зеленський

Зеленський / © Associated Press

Україна синхронізувала санкції зі США та запровадила обмеження проти «Роснєфті», її підприємств, а також компаній, що входять до групи «Лукойл». Санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна також запроваджує санкції проти російських убивць, які атакують українців дронами. Президент назвав це «системним знищенням».

«Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є», — йдеться у повідомленні.

Зеленський визначив і ключові пріоритети санкційної політики до кінця року:

  • подальша синхронізація санкцій із партнерами;

  • підготовка 20-го санкційного пакета ЄС;

  • посилення обмежень проти тіньового флоту;

  • російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів.

Невдовзі стане відомо про нові санкційні кроки.

Раніше Зеленський анонсував нові санкції.

«Наші санкції, які ми будемо робити фактично спільно з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати», — зазначив він.

