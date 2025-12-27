Зеленський окреслив "червоні лінії" України на переговорах

Президент України Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Україна не погодиться на рішення, що передбачають юридичне визнання російської окупації територій або контролю над Запорізькою АЕС. Водночас Київ працює над тим, аби зменшити кількість спірних моментів на шляху до можливого рамкового договору.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський наголосив: Україна має чіткі «червоні лінії», які не підлягають перегляду. Йдеться насамперед про території та Запорізьку атомну електростанцію

«Всі ці питання — вони дуже чутливі це і території і ЗАЕС. Ви знаєте моє відношення, що юридично ми нічого визнавати не будемо в будь-яких умовах. Я просто не хочу зараз іти в деталі цих питань, які ми з вами багато разів вже проговорювали», — зазначив президент.

Глава держави наголосив, що будь-які чутливі питання можуть ухвалюватися лише після широких консультацій із суспільством — через обговорення, референдум чи зміни до законодавства. Він підкреслив, що українці мають бути залучені до ухвалення рішень, що стосуються майбутнього країни.

За словами Зеленського, вирішальним чинником залишаються гарантії безпеки. Президент окремо зауважив, що масована російська атака напередодні — черговий сигнал того, що РФ не готова завершувати війну.

Нагадаємо, президент раніше наголосив, що в питанні проведення виборів президента чи референдуму в Україні щодо чутливих питань мирного плану принциповим є питання безпеки.