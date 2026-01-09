Зеленський оновив склад ставки Головнокомандувача: подробиці

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові ротації у складі Ставки Верховного Головнокомандувача. Згідно з новим указом, до органу вищого військового керівництва увійшли нові посадовці. Зокрема Кирило Буданов, який тепер обіймає посаду керівника Офісу Президента.

Відповідний Указ №39/2026 від 9 січня був опублікований на офіційному сайті голови держави.

Згідно з документом, персональний склад Ставки Верховного Головнокомандувача затверджено у такому складі:

Кирило Буданов — керівник Офісу Президента України;

Олег Іващенко — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Сергій Боєв — заступник Міністра оборони України.

Водночас цим же рішенням президент постановив вивести зі складу Ставки Сергія Дейнека. Зміни внесли на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону «Про оборону України». Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України кардинально змінює розклади на політичній арені. Це рішення, яке стало частиною масштабного перезавантаження влади, анонсованого Володимиром Зеленським, викликало бурхливу реакцію за кордоном.