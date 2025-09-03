Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський дав остаточну відповідь

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна ніколи не відмовиться від своїх територій заради миру, оскільки для країни це не просто земля, а її історія, життя і Конституція.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в Данії під час спілкування зі ЗМІ спільно з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен.

«Для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша Конституція. Це будинки, це родини, це багато-багато аспектів, які є дуже чутливими для України», — підкреслив президент.

Реклама

Він наголосив, що всі, хто через війну покинув свої домівки, мріють повернутися, і зрештою вони це зроблять. Зеленський також відкинув ідею обміну територіями.

«Коли ми всі кажемо, що ми не довіряємо Путіну, це означає, що немає якогось єдиного підходу у вигляді обміну територіями. Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково окуповувала вас, якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни. Тобто, навіть якщо хтось підтримує оцю божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії. Він дуже багато разів брехав. Тож ми не можемо їй довіряти, ми не можемо віддавати йому територію, будь-яку випадку», — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що Росія вже втратила понад 100 тисяч військовослужбовців на основних напрямках. За його словами, Путін не спромігся окупувати навіть 30% однієї області за чотири роки, і для подальшого просування йому знадобляться мільйони солдатів.

«Ми не будемо давати йому подібні подарунки», — підсумував Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Данії. Він має зустрітися з прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен. Борт, на якому прилетів Зеленський, приземлився у Данії. Його зустріла делегація за участі Метте Фредеріксен.

Раніше в ОПУ повідомили, що глава держави Володимир Зеленський зустрінеться у Парижі з європейськими лідерами. Мета — «звіряння годинників».