Укрaїнa
Розмова зі Стуббом: Зеленський оцінив тиск санкцій на РФ

На думку Зеленського, санкції завдають серйозного тиску на РФ — вони мають результат.

Катерина Сердюк
Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про координацію позицій із міжнародними партнерами напередодні низки зустрічей і переговорів цього тижня. Він наголосив, що санкції проти РФ дають потрібний ефект.

Про це він написав у Telegram за підсумками розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За словами Зеленського, під час розмови сторони обговорили посилення взаємодії між європейськими країнами, а також дипломатичну роботу зі Сполученими Штатами.

Окремо президент наголосив, що сукупний тиск на Росію вже має результат.

«Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати», — зазначив Зеленський.

Він також подякував партнерам за підтримку України та участь у посиленні міжнародного тиску на Росію.

Ранше американський аналітик заявив, що Росію до реальних мирних переговорів може змусити лише комплексний тиск — військовий, економічний і політичний одночасно. На його думку, санкцій або дипломатії окремо недостатньо. Ключовим є посилення підтримки України та ослаблення можливостей РФ вести війну. Саме поєднання цих факторів може змінити позицію Кремля.

