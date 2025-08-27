ТСН у соціальних мережах

Зеленський оцінив сигнали РФ щодо переговорів та встановлення миру

Армія РФ продовжує бити по території України, вбиваючи мирних жителів. Це не має нічого спільного з кроками до миру.

Катерина Сердюк
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Росіяни сьогодні дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Вони зважатимуть тільки на сильний тиск.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Український лідер провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

«Дуже хороша розмова — як і завжди, координуємо наші позиції заради більш вагомих результатів», — акцентував Зеленський.

Він наголосив, що команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України, всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих.

«Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки — на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки», — зауважує Зеленський.

Як додає президент України, важливий напрям — відносини зі Сполученими Штатами, максимальна змістовність у цих відносинах.

«Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії — кроки до реальної дипломатії», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня заплановані контакти України з державами, які потенційно можуть стати місцем проведення переговорів з росіянами — Туреччиною, країнами Європи та Перської затоки.

«З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу, передусім від США», — підкреслив президент.

Зеленський акцентував: щоб тиснути на Росію, потрібні нові кроки, тиск, санкції і тарифи. І все це необхідно підготувати, щоб ефективно використати під час зустрічей. Утім наразі РФ сигналізує лише про те, що збирається і надалі ухилятись від реальних перемовин задля встановлення миру.

