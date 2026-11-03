Зеленський оцінив ситуацію на фронті та назвав втрати армії РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, однак перебуває під контролем українських Сил оборони. За його словами, наразі українська сторона не бачить переваги російської армії або несподіваних змін на полі бою. Водночас Росія посилює атаки на цивільну інфраструктуру, енергетичні об’єкти та залізницю.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 3 листопада.

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Зеленський зазначив, що українські військові продовжують стримувати російський наступ, попри втрати та чисельну перевагу противника на окремих напрямках.

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За словами президента, Росія вирішила збільшити кількість військових, залучених до наступальних дій, після успішних українських операцій цього року. Однак, на думку Зеленського, цей наступ був недостатньо підготовлений, що призвело до значних втрат російської армії.

«Вони збільшили кількість свого особового складу, який брав участь у такому наступі. Непідготовленому, на наш погляд», — сказав президент.

Він також визнав, що російські війська мають перевагу на деяких напрямках за кількістю особового складу та безпілотників. Водночас Зеленський відзначив ефективність українських військових, які завдяки технологічним рішенням протидіють противнику.

54 тисячі втрат росіян і нові атаки по інфраструктурі

Президент заявив, що втрати російської армії сягнули 54 тисяч осіб. Він назвав цей показник рекордним і подякував українським захисникам за результати на фронті.

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Водночас Зеленський звернув увагу на складнішу ситуацію в повітрі. За його словами, Росія, не досягнувши бажаних результатів на полі бою, зосередилася на ударах по цивільному населенню та критичній інфраструктурі.

«Тут Росія не змогла на фронті, ну вирішила максимально нанести нам враження і вбивати людей серед цивільного населення по енергетичній інфраструктурі, по всьому, по залізничній інфраструктурі тощо», — зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону, щоб краще захищати цивільних та об’єкти інфраструктури від російських атак.

Раніше президент Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів із керівництвом Німеччини. Він розповів, які питання стануть ключовими та на яку підтримку розраховує Україна.

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