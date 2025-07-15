Зеленський підписав низку законів: чому вони важливі

Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський підписав передані з Верховної Ради України документи. Зокрема, це закон про множинне громадянство, ратифікація Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну», — наголосив він.

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Що це значить

Як зазначив український лідер:

множинне громадянство — створить більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

трибунал та співпраця з країнами світу й міжнародними організаціями — Україна забезпечить реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України;

кроки щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін — ми зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії.

«Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї», — зазначив лідер.

Зеленський доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

«Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів», — завершив Зеленський.

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Раніше головнокомандувач Зеленський провів нараду з віцепрем’єркою — міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Глава держави повідомив про підготовку перших кроків оновленого уряду. За його словами, учасники деталізували завдання на наступні 6 місяців.

Він акцентував, що головним є:

збільшення виробництва української зброї,

повне забезпечення контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони,

проведення відчутної дерегуляції та вивільнення внутрішнього економічного потенціалу України,

забезпечення повного виконання програм соціальної підтримки громадян.