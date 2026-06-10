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Зеленський підписав указ про нове свято в Україні: коли відзначатимуть
В Україні з’явилося нове військове свято. Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Сил безпілотних систем ЗСУ, який святкуватимуть 11 червня.
Уже завтра, 11 червня, українці вперше відзначатимуть нове військове свято — День Сил безпілотних систем Збройних сил України.
Про це стало відомо з офіційного Указу президента України №485/2026.
Як зазначається в документі, рішення про встановлення цього свята ухвалили для започаткування нових військових традицій, а також через вагому роль Сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.
«Встановити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня», — йдеться в указі.
Надалі його святкуватимуть щороку в цей день. Цей указ Володимир Зеленський підписав 10 червня 2026 року, тому він набуває чинності від дня його опублікування.
Раніше ми вже писали, що в Україні планують запровадити нове свято. Президент Володимир Зеленський ініціює встановлення 11 червня Дня Сил безпілотних систем на знак вшанування тих, хто змінив правила сучасної війни.