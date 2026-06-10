Зеленський підписав указ про нове свято в Україні: коли відзначатимуть

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Уже завтра, 11 червня, українці вперше відзначатимуть нове військове свято — День Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Про це стало відомо з офіційного Указу президента України №485/2026.

Як зазначається в документі, рішення про встановлення цього свята ухвалили для започаткування нових військових традицій, а також через вагому роль Сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

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«Встановити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня», — йдеться в указі.

Надалі його святкуватимуть щороку в цей день. Цей указ Володимир Зеленський підписав 10 червня 2026 року, тому він набуває чинності від дня його опублікування.

Раніше ми вже писали, що в Україні планують запровадити нове свято. Президент Володимир Зеленський ініціює встановлення 11 червня Дня Сил безпілотних систем на знак вшанування тих, хто змінив правила сучасної війни.

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