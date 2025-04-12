Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО проти колишніх посадовців: список

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО, які стосуються колишніх посадовців та бізнесменів, причетних до проросійської діяльності.

Про це стало відомо з указу №231.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.

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В додатку до рішення вказані чотири особи. Проти них запровадили санкції терміном на 10 років.

Хто потрапив під обмеження:

Сергій Арбузов - колишній перший віцепрем'єр-міністр України;

Андрій Клюєв - екссекретар РНБО, колишній глава Адміністрації президента України та нардеп, був одним з лідерів Партії регіонів;

Віктор Поліщук - власник “Гуліверу” в Києві та мережі магазинів “Ельдорадо”;

Альона Шевцова — ексакціонерка IBOX-банку.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запровадив санкції проти пропагандиста, скандального музичного продюсера Юрія Бардаша.

Дата публікації 11:26, 26.03.25 Кількість переглядів 455 Неочікуваний результат перемовин: невже з росіян знімають санкції?! Трамп не хоче нічого чути!