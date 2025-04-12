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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО проти колишніх посадовців: список

Санкції запроваджено на десять років.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО, які стосуються колишніх посадовців та бізнесменів, причетних до проросійської діяльності.

Про це стало відомо з указу №231.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.

В додатку до рішення вказані чотири особи. Проти них запровадили санкції терміном на 10 років.

Хто потрапив під обмеження:

  • Сергій Арбузов - колишній перший віцепрем'єр-міністр України;

  • Андрій Клюєв - екссекретар РНБО, колишній глава Адміністрації президента України та нардеп, був одним з лідерів Партії регіонів;

  • Віктор Поліщук - власник “Гуліверу” в Києві та мережі магазинів “Ельдорадо”;

  • Альона Шевцова — ексакціонерка IBOX-банку.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запровадив санкції проти пропагандиста, скандального музичного продюсера Юрія Бардаша.

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