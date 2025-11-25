Зеленський підписав закон про якісний мобільний інтернет: Федоров пояснив, що зміниться

Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4670-IX, який встановлює чіткі вимоги до якості мобільного зв’язку та інтернету в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, цей документ є важливим кроком до забезпечення швидкого та прогнозованого інтернету для кожного українця, незалежно від місця проживання. Федоров виділив чотири ключові зміни, які запроваджує закон:

Швидкість як обов’язковий стандарт. Замість теоретичних показників, які раніше декларували оператори, держава встановить чіткий мінімальний рівень якості. Оператори будуть зобов’язані його дотримуватися. Моніторинг якості через смартфон. Абоненти зможуть самостійно проводити спідтести. Ці дані автоматично надходитимуть до регулятора (НКЕК), що дозволить оперативно виявляти «білі плями» та покращувати покриття. Покращення зв’язку в селах. Скасування мораторію на перевірки має стимулювати операторів розбудовувати мережі в сільській місцевості та покривати території, де зв’язок досі відсутній. Збереження нацроумінгу. Можливість перемикатися між мережами різних операторів залишиться доступною для українців і після завершення війни, що гарантуватиме зв’язок у надзвичайних ситуаціях.

«Вдячний президенту, парламентарям та Комітету з питань цифрової трансформації за підтримку Закону», — підсумував міністр.

