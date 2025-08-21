Зеленський підписав закон про відпустки для військових: нові правила

Нові правила відпусток для військових / © СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про нові гарантії щорічних відпусток для військовослужбовців.

Заступник керівника ОП, екскомриг 93 ОШБР Павло Паліса пояснив деталі.

За його словами, закон надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

Інші можливості

Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану.

Контрактники віком 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування, нагадав Паліса.

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що військовослужбовці зможуть отримати сумарно 54 дні відпустки.

