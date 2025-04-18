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Зеленський подовжив воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
Загальну мобілізацію продовжено на 90 діб — від 9 травня до 6 серпня.
Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо подовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також подовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 6 серпня.
Згідно з положеннями законів, подовження воєнного стану та загальної мобілізації триватиме від 9 травня 2025 року до 6 серпня 2025 року.
Нагадаємо, Володимир Зеленський подав до парламенту проєкти законів про «Про подовження терміну дії воєнного стану в Україні» та «Про подовження терміну проведення загальної мобілізації».
Від лютого 2022 року парламент за поданням президента що три місяці продовжує дію воєнного стану і мобілізації. Тож воєнний стан та мобілізація в Україні тривають майже три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії.