Зеленський подовжив воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо подовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також подовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 6 серпня.

Згідно з положеннями законів, подовження воєнного стану та загальної мобілізації триватиме від 9 травня 2025 року до 6 серпня 2025 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський подав до парламенту проєкти законів про «Про подовження терміну дії воєнного стану в Україні» та «Про подовження терміну проведення загальної мобілізації».

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Від лютого 2022 року парламент за поданням президента що три місяці продовжує дію воєнного стану і мобілізації. Тож воєнний стан та мобілізація в Україні тривають майже три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії.