Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів справи "Енергоатому": подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір підписати указ про застосування санкцій щодо двох осіб, імена яких фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), що стосується діяльності ДП «НАЕК „Енергоатом“.

Про це повідомив сам президент у своєму зверненні.

Він наголосив на важливості боротьби з корупцією та порушеннями у стратегічно важливих галузях.

«Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо „Енергоатому“,» — заявив Володимир Зеленський.

Як повідомляють джерела «Економічної правди», йдеться про Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Очікується, що застосування санкцій проти цих осіб стане додатковим інструментом впливу та забезпечення справедливості у рамках розслідування корупційних схем, пов’язаних із державним підприємством.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою заявою, вимагаючи негайної відставки міністра юстиції та міністра енергетики. Глава держави наголосив, що це питання «зокрема й довіри», і попросив Прем’єр-міністра внести відповідні заяви до Верховної Ради.

Один з епізодів з «плівок НАБУ» свідчить про те, що президент України Володимир Зеленський зателефонував міністрові юстиції (ексміністру енергетики) Герману Галущенку після повідомлення від бізнесмена Тимура Міндіча.