Зеленський підтвердив, що бої тривають в самому Покровську
За словами Зеленського, наразі головна ціль росіян — Покровськ.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що бої вже тривають в самому Покровську Донецької області.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 27 жовтня.
«Говорив із військовими — особлива увага Покровську, також сусіднім районам», — зазначив він.
За словами Зеленського, саме там зараз зосереджено найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність.
«Бої тривають і в місті: це в них (росіян — Ред.) головна ціль — саме Покровськ», — заявив президент.
Раніше повідомлялося, що у Покровську точаться міські бої з групами російських військ у забудові.
Також військовий «Осман» писав, що активність ворога біля Покровська — як перед захопленням Авдіївки.