Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Зеленський підтвердив, що бої тривають в самому Покровську

За словами Зеленського, наразі головна ціль росіян — Покровськ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що бої вже тривають в самому Покровську Донецької області.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 27 жовтня.

«Говорив із військовими — особлива увага Покровську, також сусіднім районам», — зазначив він.

За словами Зеленського, саме там зараз зосереджено найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність.

«Бої тривають і в місті: це в них (росіян — Ред.) головна ціль — саме Покровськ», — заявив президент.

Раніше повідомлялося, що у Покровську точаться міські бої з групами російських військ у забудові.

Також військовий «Осман» писав, що активність ворога біля Покровська — як перед захопленням Авдіївки.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
