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Зеленський підтвердив удари по Підмосков’ю: що уражено
Президент України назвав ці удари по Московській області справедливими.
Сили оборони атакували логістичні обʼєкти та нафтобазу росіян у Московському районі. Відстань від цілей до українського державного кордону становила понад 400 кілометрів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм.
За його даними, в акваторії Чорного моря Сили оборони завдали удару по двох танкерах тіньового флоту Росії та чотирьох суховантажах.
«Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни — Росію», — зазначив він.
«Українські військові уночі завдали ударів по семи суднах флоту РФ, семи електропідстанціях і шести системах ППО», — повідомив своєю чергою командувач СБС Роберт Бровді («Мадяр»).
Під ударом перебували три танкери та чотири суховантажі в Чорному й Азовському морях.
Також дрони атакували сім електропідстанцій у Криму, зокрема в Ялті, Морському, Привітному та Лучистому. Крім того, СБС завдали ударів по шести російських системах ППО.
Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Московській області повідомили про удари по логістичних об’єктах. Мер Москви Сергій Собянін близько третьої години ночі заявив про нібито знищення 27 безпілотників, які, за його словами, прямували до російської столиці.