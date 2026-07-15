Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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За словами президента України Володимира Зеленського, найближчим часом буде ухвалено рішення щодо звільнення низки українських послів за кордоном.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами президента, питання кадрових змін він обговорить із першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

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«Разом із Сергієм Кислицею та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою ми обговоримо перелік послів, яких буде замінено», — сказав Зеленський.

Президент не уточнив, яких саме дипломатів стосуватимуться кадрові рішення та коли вони набудуть чинності.

Що відомо про зміну посла України у США

Заява Зеленського пролунала на тлі інформації про можливі кадрові зміни в українському посольстві у Вашингтоні.

Раніше низка українських ЗМІ повідомляла, що Ольга Стефанішина нібито попросила завершити дипломатичну службу з особистих причин. Також у медіа з’являлися припущення, що новою посолкою України у США може стати Юлія Свириденко.

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