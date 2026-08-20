Зеленський після смертельної атаки на Київ звернувся до Заходу і розповів моторошні деталі

Обстріл України

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку, яка забрала життя 13 людей. За його словами, російські війська задіяли балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони, щоб завдати максимальних пошкоджень цивільній інфраструктурі.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський зазначив, що з ночі на місцях влучань працюють українські екстрені служби. Руйнування зафіксовані в Києві та області, на Одещині й Чернігівщині.

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«Масований був удар — росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру», — повідомив президент.

Обстріл України

Наслідки атаки

За словами Зеленського, у Києві пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівка, де були зруйновані верхні поверхи. Також постраждали дитяча лікарня та школа.

Станом на момент звернення президента було відомо про 12 загиблих у столиці та ще одну жертву в Київській області. Близько 40 людей отримали поранення.

В Одеській області російські війська атакували безпілотниками пункт пропуску на кордоні з Молдовою. На Чернігівщині під удар потрапила газова інфраструктура.

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Президент висловив співчуття родинам загиблих та подякував рятувальникам, медикам, поліцейським і комунальникам, які працюють на місцях влучань.

Обстріл України

Зеленський закликав посилити ППО

Окремо глава держави наголосив на необхідності посилення української протиповітряної та протиракетної оборони.

За його словами, Росія продовжує інвестувати в балістичне озброєння та ескалацію, тоді як міжнародна реакція на такі атаки не завжди є достатньою.

«І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде», — заявив Зеленський.

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Президент додав, що Україна працює над програмою FREYJA, яка має посилити можливості захисту від російських атак.

Водночас Зеленський наголосив, що наразі Україна не може повністю замінити американські перехоплювачі для систем Patriot.

«Перехоплювачі до „Петріотів“ поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей», — підкреслив президент.

Зеленський подякував партнерам, які допомагають Україні посилювати протиповітряний захист та шукають можливості для постачання необхідних систем і ракет.

Як ми повідомляли, у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ, наслідки якої зафіксували щонайменше у трьох районах столиці — Святошинському, Солом’янському та Дарницькому. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, зокрема 9-поверхівка, де зруйновані верхні поверхи, а також дитяча лікарня, школа, складські та промислові об’єкти. Кількість жертв у столиці зростала протягом ранку: станом на 8:10 було відомо про 12 загиблих та 34 постраждалих.

Через пошкодження залізничної інфраструктури частину приміських і регіональних поїздів до Києва перевели на змінені маршрути, кілька рейсів скасували. У Києві 21 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки; рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару.

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