Зеленський після Ставки анонсував зміни для ЗСУ: що вирішили

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський провів спеціальну Ставку після серії зустрічей із командирами корпусів. На нараді вперше зібрали разом виробників української зброї, командирів бойових підрозділів, представників Міністерства оборони, Міністерства фінансів і силових відомств. Основною темою стали потреби фронту, забезпечення військ та підготовка до осені.

Глава держави Володимир Зеленський повідомив про це у вечірньому зверненні.

За його словами, спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося за підсумками кількаденних консультацій з командирами корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання.

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Вперше, як сказав Зеленський, в одному форматі відбулося пряме спілкування між виробниками озброєння та військовими, які безпосередньо використовують цю техніку на полі бою.

«Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони та фінансів, а також основними спеціальними службами нашої держави», — зазначив він.

У засіданні взяли участь командувач Десантно-штурмових військ, командири 10-го, 11-го та 19-го армійських корпусів, а також командири корпусів «Хартія» та «Азов».

Які питання обговорили на Ставці

За словами президента, основну увагу приділили практичним проблемам, із якими стикаються військові на фронті. Йшлося про забезпечення підрозділів, закупівлі, фінансування і виконання контрактів.

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Серед пріоритетних потреб він назвав:

дрони всіх типів і наземні роботизовані комплекси;

далекобійні артилерійські боєприпаси;

інше обладнання, необхідне для бойових підрозділів.

Президент повідомив, що за підсумками наради вирішено зробити такий формат взаємодії постійним.

«Домовилися, що буде започатковано регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО», — повідомив він.

Виробники отримають відгуки з фронту

Окремо учасники засідання обговорили якість військової продукції, яку використовують українські захисники.

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«Окремо обговорили конкретні показники дефектів продукції, які були виявлені на рівні застосування у бойових підрозділах. Важливо, щоб виробники чули такі відгуки й оперативно виправляли те, що необхідно», — наголосив Зеленський.

За його словами, вже наступного дня він проведе зустрічі з іншими командирами корпусів, щоб отримати максимально повну інформацію про потреби війська.

Зеленський: Україна має увійти в серпень максимально посиленою

Президент також повідомив, що за результатами зустрічей визначатимуться необхідні зміни у стратегії оборони та пріоритетах виробництва озброєння.

Серед ключових тем він окремо виділив посилення протиповітряної оборони та відповідні завдання для української дипломатії.

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«Продовжу визначати, які корективи в стратегію оборони України треба внести та які пріоритети у виробництві й постачанні до війська повинні бути реалізовані якнайшвидше. Багато питань щодо ППО і відповідно завдань для системи МЗС України та загалом нашої дипломатії», — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що країна має бути готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

«Україна має увійти в серпень максимально посиленою та підготуватися до різних варіантів подій і поведінки Росії восени», — підсумував він.

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