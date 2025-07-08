Зеленський планує масштабну ротацію послів / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський має намір провести масштабні кадрові зміни в українському дипломатичному корпусі, зокрема замінити послів у країнах «Групи семи» (G7) та «Групи двадцяти» (G20).

Про це в інтерв’ю «Українському радіо» заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що найближчим часом варто очікувати близько 20 указів президента, які стосуватимуться як звільнення, так і призначення нових очільників закордонних дипломатичних установ.

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Окремо міністр згадав посла України у США Оксану Маркарову, назвавши її «однією з наших найбільш успішних послів». Він підкреслив її надзвичайну ефективність та харизматичність, проте зауважив, що «в кожного дипломата є ротаційний цикл».

«Я вам підтверджу, що бачення президента України — здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, зокрема — трек США», — додав Андрій Сибіга, пояснюючи мету майбутніх змін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час розмови минулого тижня з українським президентом Володимиром Зеленським запевнив, що не ухвалював рішення щодо призупинення постачань озброєння Києву. За словами Трампа, він лише доручив провести перевірку запасів зброї Пентагону після ударів США по іранських ядерних об’єктах, але не наказував призупиняти допомогу.