Зеленський починає дипломатичний тиждень: консультації з Європою ППО та фінансування для України
Глава держави анонсував консультації з європейськими лідерами, передусім, із безпекових питань, стійкості, пакети підтримки для захисту України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок нового дипломатичного тижня, у центрі уваги якого будуть консультації з європейськими лідерами щодо ключових безпекових питань та підтримки країни. Особливий акцент робитиметься на посиленні протиповітряної оборони (ППО) та довгостроковому фінансуванні для зміцнення обороноздатності України.
Про це Зеленський сказав під час звернення 7 грудня.
Він також розповів про важливі переговори з американськими представниками.
Українські делегації нещодавно провели змістовні перемовини з представниками президента США, а секретар Ради нацбезпеки Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов вирушили до Європи для подальших консультацій.
«Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з „рускімі“», — сказав Зеленський.
Президент також відзначив конструктивну, хоч і складну, розмову зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером — спецпосланцями американського президента Трампа.
«Вчора ми говорили зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером — я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати», — зазначив президент України.
Деякі питання потребують особистих зустрічей: Умєров та Гнатов доповідатимуть Зеленському, а сам він планує переговори з лідерами в Лондоні та Брюсселі для формування спільних позицій у перемовинах.
Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що агресію Росії все ще можна відбити. А ядерні погрози очільника Кремля Путіна є порожніми.
Тим часом відсутність прогресу у мирних переговорах щодо України викликає занепокоєння в Європі, що США можуть дистанціюватися та скоротити підтримку Києва.