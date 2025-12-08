Зеленський починає дипломатичний тиждень: консультації з Європою ППО та фінансування для України

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок нового дипломатичного тижня, у центрі уваги якого будуть консультації з європейськими лідерами щодо ключових безпекових питань та підтримки країни. Особливий акцент робитиметься на посиленні протиповітряної оборони (ППО) та довгостроковому фінансуванні для зміцнення обороноздатності України.​

Про це Зеленський сказав під час звернення 7 грудня.

Він також розповів про важливі переговори з американськими представниками.

Українські делегації нещодавно провели змістовні перемовини з представниками президента США, а секретар Ради нацбезпеки Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов вирушили до Європи для подальших консультацій.

«Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з „рускімі“», — сказав Зеленський.

Президент також відзначив конструктивну, хоч і складну, розмову зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером — спецпосланцями американського президента Трампа.

«Вчора ми говорили зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером — я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати», — зазначив президент України.

Деякі питання потребують особистих зустрічей: Умєров та Гнатов доповідатимуть Зеленському, а сам він планує переговори з лідерами в Лондоні та Брюсселі для формування спільних позицій у перемовинах.​

Тим часом відсутність прогресу у мирних переговорах щодо України викликає занепокоєння в Європі, що США можуть дистанціюватися та скоротити підтримку Києва.