Зеленський подав кандидатури міністрів оборони та МЗС: хто претендує на посади (оновлено)

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський уже подав на розгляд Верховної Ради кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Кандидати на міністра оборони та главу МЗС — що відомо

Як повідомив нардеп, згідно з внесеними документами, на посаду очільника Міністерства оборони претендує Євгеній Хмара, а на посаду міністра закордонних справ — Андрій Сибіга.

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«Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС», — зазначив нардеп.

Також цю інформацію підтвердив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Верховна Рада розгляне це подання найближчим часом за стандартною процедурою.

Допис / © скриншот

Наразі Євгеній Хмара є чинним виконувачем обов’язків міністра оборони. Водночас Андрій Сибіга виконує обов’язки очільника МЗС — цю посаду він обіймав і в уряді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Варто зауважити, що Євгеній Хмара є військовослужбовцем. Водночас Закон України «Про національну безпеку України» чітко передбачає, що посаду міністра оборони повинна обіймати цивільна особа.

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Відставка міністрів — останні новини

Нагадаємо, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський планував внести до Ради кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги на посади міністрів оборони та закордонних справ.

Також ми писали, що 18 серпня, після перерви у роботі Верховної Ради народні депутати не голосуватимуть за призначення очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, через те, що президент України Володимир Зеленський тоді ще не вніс до Верховної Ради кандидатури на ці посади.

Варто нагадати, Верховна Рада 14 липня звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки, яку вона посіла торік 17 липня. Рішення підтримали 258 народних депутатів. Зауважимо, що напередодні заява очільниці Кабміну надійшла до ВРУ.

Також Михайло Федоров, який керував Міноборони останні пів року, пішов у відставку 15 липня. Після цього він різко розкритикував Олександра Сирського та підтвердив, що вимагав його звільнення з посади головнокомандувача.

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