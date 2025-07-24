Зеленський подав новий законопроєкт: чи підтримують його у НАБУ та САП

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підтримали подання президентом України Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкту №13533.

Про це повідомило НАБУ.

Цей документ, поданий як невідкладний, має на меті відновити всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

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Як повідомили у НАБУ, їхні представники разом із САП брали безпосередню участь у підготовці тексту законопроєкту. Антикорупційні органи закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити цю ініціативу президента за основу і в цілому.

«Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП», — заявили у НАБУ.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414. Його окремі положення ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП.

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Руслан Стефанчук розповів, коли у Верховній Раді розглянуть новий законопроєкт про НАБУ.