Володимир Зеленський і Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив після доповіді міністра оборони Михайла Федорова.

“Погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист”, — заявив Зеленський.

За його словами, новий заступник командувача зосередиться на трансформації роботи перехоплювачів, мобільних вогневих груп та інших підрозділів ППО.

“Завдання — зробити використання цих засобів ефективним на сто відсотків”, — наголосив президент.

Крім кадрових змін, триває аудит постачання озброєння і техніки до війська. Зеленський підкреслив, що кожна бойова бригада має бути гарантовано забезпечена дронами.

Також Україна продовжує розбудову системи технологічного контролю поля бою.

“Наше завдання — максимально оперативний аналіз кожного удару ворога і кожної нашої бойової операції”, — зазначив глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що Повітряні сили разом з Михайлом Федоровим уже реалізують трансформацію системи протидії “Шахедам”.