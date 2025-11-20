Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дану Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Axios.

Як повідомляють джерела, це рішення було прийняте попри те, що план може вимагати від України значних територіальних поступок, включно з передачею Росії територій, які наразі перебувають під українським контролем.

За інформацією джерел, попри початкову напругу та очевидну складність питання територіальних компромісів, президент Зеленський зрештою погодився взяти участь у роботі над цим планом. У повідомленнях ЗМІ зазначається, що українська сторона очікує незабаром обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Також повідомляється, що Володимир Зеленський та Дан Дрісколл «домовилися про жорсткі терміни підписання». Президент України «окреслив фундаментальні принципи, які важливі для нашого народу, і після сьогоднішньої зустрічі сторони домовилися працювати над положеннями плану таким чином, щоб це призвело до справедливого припинення війни».

Також Адміністрація Трампа запевнила Україну та її європейських партнерів, що план є «активним документом» і що їхні позиції будуть враховані, повідомив американський чиновник.

«Віткофф наголосив, що адміністрація Трампа діє відповідально та шукає шляхи припинення конфлікту в Україні», — сказав американський чиновник.

Окрім цього, у адміністрації президента США запевнили, що у разі спротиву до окремих пунктів плану Вашингтон шукатиме компроміс. За інформацією медіа відомо, мирний план передбачає обмеження чисельності та можливостей ЗСУ.

Нагадаємо, Офіс президента України офіційно повідомив про отримання від американської сторони проєкту мирного плану, який може активізувати дипломатичний процес, та підтвердив готовність Києва до конструктивної роботи.

Також повідомлялося, Дональд Трамп поінформований про 28-пунктовий план щодо війни РФ проти України та підтримує його. План передбачає передавання територій, зменшення чисельності ЗСУ майже вдвічі, заборону на розміщення іноземних військ та постачання західної далекобійної зброї і не лише ці умови.