Зеленський пояснив, чому хоче зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих перемовин із Володимиром Путіним. Ця зустріч має бути відкрита і зосереджена лише на конкретних кроках для припинення війни в Україні.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю виданню The Atlantic.

Він підкреслив, що особиста розмова необхідна для вирішення питань українських територій, які наразі не піддаються врегулюванню на інших рівнях. Зеленський наголосив, що його цікавлять лише конкретні результати.

«Річ не в тому, щоб хотіти подивитися йому в очі. Мене не цікавлять сентименти під час зустрічі з ним. У нас є питання, пов’язані з українською територією, які сьогодні ніхто не може вирішити», — зазначив президент.

За словами Зеленського, попередня політика різних держав дозволила РФ окупувати українські землі та публічно виправдовувати свої дії. А зараз Україна залишається єдиною силою, яка чинить фізичний опір агресору.

«Моя розмова з ним може бути зосереджена лише на припиненні війни. Це означає, що наша розмова має бути абсолютно відкритою, наскільки це можливо. Це просто розмова про те, як завершити війну, щоб вона не почалася знову», — резюмував Зеленський.

Він також додав, що прямий контакт є необхідним, оскільки Путін продовжує використовувати окупацію як інструмент нав’язування власної думки міжнародній спільноті.

Нагадаємо, раніше президент заявляв, що питання, пов’язані з територіальними поступками або статусом українських земель, можуть вирішуватися виключно під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до діалогу та підтримку мирних ініціатив США, наголосивши, що Україна не є перешкодою для завершення війни.

Раніше Трамп закликав Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією.