Зеленський пояснив, чому ремонти енергооб’єктів затягуються, та назвав регіони з найскладнішою ситуацією

Нарада у президента / © Володимир Зеленський

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В Україні відновлювальні роботи на об’єктах енергетики після російських ударів тривають у цілодобовому режимі, однак їхні терміни суттєво затягуються.

Про це за підсумками проведення тематичного селектора повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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За словами глави держави, головною причиною затримок є висока інтенсивність ворожих атак.

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«На жаль, через повторні удари та постійні повітряні тривоги ремонти тривають значно довше. Але резерви необхідного обладнання сформовані, і відновлення має бути після кожного удару. Працюємо з партнерами, щоб оперативно поповнювати наші резерви. Вже є домовленості і про нові пакети енергетичної підтримки», — наголосив Володимир Зеленський.

Де ситуація найскладніша

Президент зазначив, що критичний стан із постачанням електроенергії та води наразі спостерігається у столиці, де мешканці й підприємства потерпають від багатогодинних відключень.

Вкрай складна обстановка також зберігається у таких областях:

Київська, Житомирська, Чернігівська;

Сумська, Полтавська, Харківська;

Черкаська, Вінницька та Донецька (де ситуація ускладнена бойовими діями).

Крім того, у південних регіонах України вимушено застосовують черги та екстрені відключення.

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Ультиматум для енергокомпаній та посилення РЕБ

Зеленський наголосив, що державні структури, місцева влада та всі енергопостачальні компанії — незалежно від форми власності — повинні працювати максимально оперативно.

Нарада у президента / © Володимир Зеленський

У зв’язку з цим президент доручив Уряду та правоохоронним органам до кінця дня представити чіткий перелік заходів щодо співпраці з тими компаніями, які наразі відстають у графіках виконання ремонтних робіт.

Також під час селектора командування ЗСУ окремо доповіло щодо організації роботи систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту об’єктів інфраструктури, за підсумками чого було визначено подальші необхідні кроки.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив про те, що цієї зими українцям доведеться бути готовими до чергування аварійних і планових відключень електроенергії. Після атак РФ екстрені знеструмлення можуть тривати від 6 до 20 годин. Втім, у невеликих населених пунктах світла може не бути кілька діб.

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