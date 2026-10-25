Зеленський пояснив, чому Україна б’є по російських НПЗ, і запропонував умови енергетичного перемир’я

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський назвав удари по російських нафтопереробних заводах питанням справедливості у відповідь на атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, нафта, дизель і паливо завдають Росії відчутних втрат. Водночас російські удари позбавляють українців електроенергії.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ведучій ТСН. Тиждень Аллі Мазур.

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«Вони знищують твою електрику, тобі боляче… Нам дуже. А що їм боляче?.. Нафта, дизель, паливо. Безумовно, для нього (президента РФ Путіна — ред.) це дуже боляче. Він робить нам дуже боляче. І ми відповідаємо. Тобто це питання про справедливість», — прокоментував президент претензії Дональда Трампа до українських ударів по російських НПЗ.

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Зеленський відповів на претензії Трампа щодо ударів по НПЗ

За словами Зеленського, українські удари по російських нафтопереробних заводах не впливали на світові ціни на нафту. Так він відповів на запитання про позицію Трампа, який називає ці атаки одним із головних чинників зростання вартості нафти у світі.

Президент наголосив, що Україна має змушувати Росію поважати її силу, навіть якщо Москва публічно цього не визнає.

«Вони повинні поважати Україну, навіть якщо вони публічно цього не кажуть, вони повинні поважати нашу силу», — заявив Зеленський.

Він також пояснив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

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«Якщо ви хочете, щоб ми не били по дизелю, нафтоприродній інфраструктурі у Росії, все дуже просто. Вони не б’ють по нашій електриці. І це справедливо, енергетичне перемир’я. Ось так воно може працювати», — сказав президент.

Які альтернативи ударам по російській інфраструктурі запропонував президент

За словами глави держави, він уже пропонував партнерам кілька варіантів дій, які могли б допомогти Україні протидіяти російським атакам.

Перший варіант — енергетичне перемир’я, за якого Росія припиняє удари по українській електроенергетиці, а Україна — по російській нафтовій інфраструктурі.

Другий варіант, озвучений Зеленським, стосується доступу до Starlink на території Росії. Президент заявив, що Україна готова показати партнерам місця розташування російських пускових установок балістичних ракет, щоб використовувати цей інструмент для протидії ракетним загрозам.

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«Ми не просимо нам відкрити всюди. Ми показуємо самі вам, де нам потрібно. Ми хочемо знищити або боротися за зменшення цих балістик Росії», — пояснив він.

Третій варіант — надання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, якщо доступ до Starlink на території РФ не буде відкритий.

«Якщо ви нам не даєте це, а так сказали, що Маск не хоче, то тоді дайте нам те, що залежить уже не від Маска і не від Путіна. Ракети для Patriot. Справедливо? Я вважаю, справедливо», — заявив Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна не отримала очікуваних поступок

Президент також розкритикував результати обговорення запропонованих варіантів. За його словами, Україна не отримала очікуваних рішень щодо додаткових ракет для Patriot і доступу до Starlink, а санкції проти Росії, як він зазначив, були послаблені.

«У цей момент ми нічого не отримали. Тобто знялися санкції, ракетні Patriot, додаткових ніхто нічого не дав. Starlink замість того, щоб відкрити додатково, зняли швидкість із того, що у нас було. Тому і відповідна реакція», — сказав глава держави.

Зеленський підсумував, що Україна продовжує боротися за власне виживання.

«Боремося за своє життя», — наголосив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський окреслив позицію України щодо енергетичного перемир’я та відносин зі США. Він пояснив, за якої умови Київ готовий утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах.

Днями під час спілкування з журналістами Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського у відповідь на його закиди щодо можливої підтримки РФ та скасування санкцій.

Тим часом у США посилюється критика політики президента Дональда Трампа щодо Росії та України.

Нагадаємо, після 4 листопада Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США, заявляв помічник Путіна Юрій Ушаков.

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