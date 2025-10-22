ТСН у соціальних мережах

Зеленський пояснив, чому Україна розглядає шведські винищувачі Gripen серед пріоритетів

Президент Володимир Зеленський розкрив стратегічний пріоритет авіації України.

Gripen обрано через маневреність, кошти та специфіку боротьби / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський назвав винищувачі Gripen однією з трьох найкращих платформ для українського повітряного флоту, пояснюючи інтерес до шведських літаків їхніми бойовими характеристиками та економічною доцільністю.

Президент Зеленський сказав про це під час спільного брифінгу з шведським прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Зеленський підкреслив, що Україна вже має досвід використання літаків, відмінних від радянських зразків, включно з F-16 (хоча йдеться не про останні модифікації, як-от блок 50+). Він висловив вдячність партнерам за надану підтримку.

«Якщо ви подивитеся стратегічно на ваш повітряний флот, і ми розуміємо, що є найкращі три платформи. Це Gripen, F-16 та Rafale», — заявив Зеленський.

Президент не став розкривати всіх деталей щодо поточних переговорів та потреб, але зазначив, що ці платформи є пріоритетом для української армії.

«Ось чому ми обрали їх. Це питання коштів, питання маневру, питання того, як це використовувати. І також це питання нашої країни», — пояснив він вибір.

Зеленський наголосив, що при виборі озброєння враховується специфіка противника, з яким воює Україна. На його думку, Gripen є «одними з найкращих у світі».

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон своєю чергою заявив, що підписаний лист про наміри відкриває шлях до потужної угоди, яка дозволить Києву отримати сучасну авіацію.

Зазначимо, що йдеться про винищувачі четвертого покоління з половиною (4+). Ключові переваги літака Gripen є актуальними для України. Зокрема, це швидке обслуговування. Літак має високу оперативну готовність і потребує мінімальної кількості наземного персоналу для повторного озброєння та дозаправки між вильотами.

