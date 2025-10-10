- Дата публікації
Зеленський пояснив, чому знизилась ефективність відбиття атак РФ
Зеленський назвав неочікувану причину прориву російських ракет.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що через складні метеорологічні умови ефективність відбиття нічної російської атаки знизилася.
Про це він сказав під час брифінгу у п’ятницю.
«Я б сказав, що я вважаю, що метеоумови десь зменшили відбиття наші десь відсотків, я вважаю, на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект», — сказав Зеленський під час брифінгу в п’ятницю.
Попри це, президент висловив упевненість, що Україна здатна швидко відновлювати пошкоджене:
«Тим не менш, якщо ми можемо впродовж дня відновити, майже відновити водопостачання, і я думаю, що будуть процеси щодо більш позитивних рішень по електриці», — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення щорічно масовано обстрілюють критичні об’єкти інфраструктури України. Військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету ВР з питань нацбезпеки Іван Ступак вважає, що третя воєнна зима для українців буде складнішою за попередню, хоча й зазначає, що це його суб’єктивний прогноз.
Через атаку на Черкаську область 10 жовтня у Каневі пошкоджені близько семи багатоповерхівок, дитсадок, школа об’єкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про 10 постраждалих.