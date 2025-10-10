Зеленський пояснив, чому знизилась ефективність відбиття атак РФ

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через складні метеорологічні умови ефективність відбиття нічної російської атаки знизилася.

Про це він сказав під час брифінгу у п’ятницю.

«Я б сказав, що я вважаю, що метеоумови десь зменшили відбиття наші десь відсотків, я вважаю, на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект», — сказав Зеленський під час брифінгу в п’ятницю.

Реклама

Попри це, президент висловив упевненість, що Україна здатна швидко відновлювати пошкоджене:

«Тим не менш, якщо ми можемо впродовж дня відновити, майже відновити водопостачання, і я думаю, що будуть процеси щодо більш позитивних рішень по електриці», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення щорічно масовано обстрілюють критичні об’єкти інфраструктури України. Військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету ВР з питань нацбезпеки Іван Ступак вважає, що третя воєнна зима для українців буде складнішою за попередню, хоча й зазначає, що це його суб’єктивний прогноз.

Через атаку на Черкаську область 10 жовтня у Каневі пошкоджені близько семи багатоповерхівок, дитсадок, школа об’єкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про 10 постраждалих.